C'è una clausola rescissoria tra Mauricio Pochettino e la Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico argentino è uno dei primi nomi sulla lista di Paratici che mercoledì ha incontrato il fratello/agente del manager del Tottenham a Londra. Pochettino ha una clausola da 30 milioni di euro, clausola che il Tottenham potrebbe cancellare in caso di vittoria della Champions League. Niente di scritto, però, per questo la Juve osserva senza affondare il colpo. La finale di Champions può ancora cambiare il futuro dell'argentino e dei bianconeri. Per ora davanti a Poch, ci sarebbe solo Sarri. Oltre al sogno Guardiola.