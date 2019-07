Danny Rose sarebbe uno degli obiettivi della Juventus per la prossima stagione visto che il difensore piace molto a Maurizio Sarri. Voci dall'Inghilterra parlano di una richiesta diretta di Maurizio Sarri che però deve fare i conti anche con la situazione economica della Juve e con il fatto di aver già due terzini sinistri in rosa. Rose era stato escluso dalla tournée di mercato in Asia proprio per ragioni di mercato ma in queste ore Pochettino lo ha reintegrato in rosa, non avendo trovato nessuna destinazione buona per il calciatore. Rose, quindi, sembra destinato a rimanere al Tottenham. Con buona pace di Sarri.