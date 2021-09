Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Clermont, il tecnico del Paris Saint-Germain,, ha risposto alle domande circa il possibile impiego di Gianluigi Donnarumma e dei sudamericani: "Non abbiamo ancora deciso chi andrà in porta domani, ma tra le opzioni c'è Donnarumma. Sarà una partita complicata in un contesto in cui diversi nostri giocatori hanno giocato 3 partite con le loro nazionali. Alcuni stavano ancora gareggiando alle 3 del mattino. I sudamericani non verranno convocati".