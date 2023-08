Come racconta il Corriere dello Sport, i 7 anni in più di Lukaku rispetto a Dusan non spostano più di tanto l’equilibrio, come viceversa riesce a fare meravigliosamente la questione economica; sì, perché Lukaku arriverebbe alla Juventus coi vantaggi fiscali del decreto crescita (tassazione sullo stipendio dimezzata) e viceversa Dusan avrebbe un impatto sul bilancio di Madame di 43 milioni tra ammortamento (19) e stipendio lordo (24) che salirà (accordi alla mano) rispetto ai 14 attuali. D’altra parte, il tecnico del Chelseaormai si è convinto della bontà dell’operazione.