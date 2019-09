Paulo Dybala resta ancora una tentazione Oltremanica, e per quanto si stia provando a ritagliare il suo spazio alla Juventus, ha uno sponsor di tutto rispetto: il connazionale Mauricio Pochettino. L'allenatore del Tottenham però, non lo vorrebbe con sé agli Spurs, ma - come riporta The Sun - al Manchester United. Sia i londinesi che i Red Devils non navigano in acque limpide ed un cambio in panchina per il Tottenham potrebbe decidere anche le sorti Solskjaer. Così, con Dybala al centro, anche la Juventus osserva.