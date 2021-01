Appena arrivato al Paris Saint-Germain, l'allenatore Mauricio Pochettino deve far fronte a un dualismo nel ruolo di centravanti: Mauro Icardi tornerà a breve a disposizione dopo l'infortunio che l'ha tenuto ai box nella prima parte di stagione, ma là davanti c'è un Moise Kean che ha segnato 8 gol nel campionato francese e 2 in Champions League. Queste le parole di Pochettino a tal proposito: "La concorrenza è importante, soprattutto in un grande club come il Paris Saint-Germain. Ben venga ad avere giocatori come Moise e Mauro e anche per loro è d'aiuto. Sono contento della prestazione di Moise contro il Saint-Etienne. Icardi sta tornando da un infortunio e vedremo quali scelte faremo".