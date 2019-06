Mauricio Pochettino commenta la sconfitta in finale di Champions League e dà qualche suggerimento sul suo futuro: "Dobbiamo sempre provarci e credere, dobbiamo tornare in finale il prima possibile", le parole riportate da Espn. "Sono felice di allenare questi ragazzi, complimenti al Liverpool perché hanno una squadra fantastica. Lo standard è alto e quello che abbiamo fatto non è abbastanza. E' la miglior partita dopo la finale di Coppa del Mondo, spero che in futuro potremmo rigiocarla".