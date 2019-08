Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, non esclude la partenza di Christian Eriksen. Il fantasista danese va in scadenza nel 2020 e ha già rifiutato alcune proposte di rinnovo da parte degli Spurs: “E' difficile dire cosa succederà - ha dichiarato il tecnico argentino in conferenza stampa -. Non è semplice gestire questa situazione, ma siamo preparati all'eventualità che possa partire”. Anche la Juve è interessata al calciatore, l'opzione di acquistarlo a costo zero resta una possibilità per il club bianconero.