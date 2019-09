"E' felice qui con noi, poi ognuno pensa ai propri obiettivi. Per noi è un giocatore importante e, se possibile, lo farà giocare sempre", così Mauricio Pochettino, manager del Tottenham, ha parlato del presente di Christian Eriksen. Il suo futuro, però, si avvicina sempre più alla Juventus. I bianconeri, infatti, sono pronti all'assalto nella prossima estate di mercato, quando Eriksen potrà lasciare Londra a parametro zero o, in caso di apertura da parte degli Spurs, anche a un investimento il prossimo gennaio.