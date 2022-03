L'allenatore del Psg Mauricio Pochettino ha parlato al termine della gara di Ligue 1 contro il Bordeaux, dove è tornato nuovamente a discutere dell'episodio avvenuto in Champions tra Donnarumma e Benzema.



'I tifosi evidentemente sono rimasti delusi dopo l'eliminazione dalla Champions League. La colpa è nostra, siamo solo noi i responsabili di tutto quello che sta accadendo. Sul primo gol a Madrid non è colpa sua, è colpa dell'arbitro. Gigio è un grande campione, la scelta di schierare oggi Keylor Navas non c'entra niente'.