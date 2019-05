Il futuro della panchina della Juventus è ancora aperto a tutto e Sky Sport fa il punto su uno dei possibili eredi di Max Allegri, Mauricio Pochettino. Si vocifera che tra l'argentino e il Tottenham ci sia un patto non scritto: "Libero in caso di vittoria della Champions". Al momento però su questo non ci sono notizie certe e di certo non c'è conferma su una clausola scritta. In passato il presidente del Tottenham Levy ha resistito alla corte del Real Madrid bloccando Pochettino e facendogli un contratto fino al 2023. Nel caso la Juve lo volesse ci sarebbe da trattare con lui a meno che, appunto, non ci sia questo patto non scritto con Pochettino che al momento non trova conferme. Come riporta Sky Sport, è più una chiacchiera che non una certezza basata su notizie.