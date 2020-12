Dalla Francia sono sicuri: Mauricio Pochettino sta per sedersi sulla panchina del Paris Saint-Germain al posto dell'esonerato Tuchel. E secondo Le Parisien, uno dei primi colpi per la sua nuova gestione può essere nientemeno che Lionel Messi. Come sappiamo, il fuoriclasse argentino non ha un rapporto semplice con il Barcellona, e se quest'estate è sfumato il suo trasferimento, l'estate prossima potrebbe essere realtà. Pochettino sognerebbe di costituire una coppia fantasmagorica Messi-Neymar. Al PSG la liquidità non manca di certo, tanto che qualche mese fa qualcuno parlò pure di un interessamento per Cristiano Ronaldo.