I dati non sono tutto ma spesso spiegano più di qualsiasi altra cosa ciò che succede. Ecco, quelli della Juventus nelle ultime settimane sono emblematici.Dall'ottavo posto dopo la nona giornata di campionato, quella in cui la Juve era uscita sconfitta nettamente contro il Milan, al quarto posto alla quindicesima giornata. Meno di un mese fa,. Numeri che non possono non essere sottolineati, al di là delle prestazioni in alcuni casi non troppo convincenti come quella di Verona o il primo tempo con l'Inter;Nelle cinque vittorie della Juventus, tre sono arrivate in trasferta. Lì, dove i bianconeri avevano fino a poche settimane fa compiuto dei veri disastri come quelli di Monza e Haifa.Tre gare decise nel secondo tempo, tra il 60esimo e il 74esimo. Un copione quasi identico e che non può a questo punto essere un caso. Sofferenza, in certi casi maggiore come ieri, in altri minore come a Lecce e poi l'episodio, che indirizza la partita e la decide,. E se i numeri sono importanti, doveroso anche sottolineare come tra tante cose che sono cambiate nelle ultime settimane, una è rimasta uguale.ma se c'era un un'unica strada che Allegri poteva percorrere per mantenere le speranze, questa Juve l'ha decisamente intrapresa.