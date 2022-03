Nulla di fatto nella semifinale d'andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. A San Siro finisce 0-0, un risultato che - con la regola del gol in trasferta ancora in vigore - sorride di più ai rossoneri: alla squadra di Pioli, nel ritorno, basterà infatti un pareggio con gol. Questa sera un Milan più propositivo anche sul piano delle occasioni, mentre prosegue il digiuno dell'Inter, che non sa più segnare. Da segnalare, tra i nerazzurri, il ritorno di Correa dopo l'infortunio e l'esordio del nuovo acquisto Gosens. Problema muscolare invece per il capitano del Milan, Alessio Romagnoli.