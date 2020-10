1









Il rapporto tra Maurizio Sarri e la Juventus non è mai decollato. Un'impressione serpeggiata durante tutta la scorsa annata, scoppiata e scoperchiata dopo il suo esonero all'indomani dell'eliminazione in Champions League. Paratici lo spiegò subito: era una decisione maturata a prescindere dalla sconfitta col Lione. Poi colpì la freddezza nelle reazioni dei giocatori all'addio dell'allenatore toscano: gli unici saluti di ringraziamento via Instagram furono quelli di Dybala e Bonucci, e in un'intervista a L'Equipe dopo il passaggio all'Inter Miami Matuidi ebbe parole di stima. Ma tutto questo si perde nel mare di frecciate più o meno esplicite giunte dalle sponde bianconere. Qualcosa di inusuale per un ambiente tradizionalmente attento e abbottonato come quello juventino. Segno che evidentemente Sarri, al di là dell'indiscutibile preparazione tattica, ha davvero fallito a integrarsi nel meccanismo Juve.



Qua nella gallery ricostruiamo, in ordine cronologico, le numerose "stilettate" juventine contro Sarri: