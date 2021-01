Tommaso Pobega è un centrocampista assai promettente dello Spezia, scuola Milan. In questa stagione si sta mettendo in mostra nella formazione di mister Italiano, nella quale sta maturando l'esperienza necessaria proprio per provare in futuro il rientro alla casa madre rossonera. Quest'anno Pobega ha segnato il primo gol in Serie A proprio contro la Juventus, ripetendosi poi col Benevento e infine ieri contro il Napoli. Interpellato oggi da Radio Sportiva sulla sua somiglianza calcistica con Claudio Marchisio, ha risposto così: "I paragoni li lascio fare agli altri, non ho mai avuto un modello di riferimento. Ci metterei la firma per fare una carriera importante come la sua".