La Juve sta cercando di far quadrare i conti a bilancio. Operazioni come quelle con il Barcellona per Pjanic ed Arthur servirebbero sia per rinforzare la squadra bianconera ma anche per mettere a bilancio importanti plusvalenze e sistemare i conti. Su Calciomercato.com, invece, si legge un'interessante analisi a firma Pippo Russo che riguarda le "spese pazze" della squadra Under 23 bianconera. Nel 2019-20, si legge, l'U23 "impegna oltre 39 milioni di euro sul calciomercato in entrata (che diventano oltre 47 milioni di euro se si fa la somma coi numeri della precedente stagione) per ottenere un 10° posto in Serie C dopo il 12° della scorsa annata". Come si evince da Transfermarkt, il "dato sulla spesa da calciomercato della Juventus Under 23 parla di 39,03 milioni di euro durante le sessioni estiva 2019 e invernale 2020. La ricognizione sulla spesa delle altre 59 società iscritte alla Lega Pro 2019-20 dice che, tutte insieme, hanno impegnato 3 milioni e 565 mila euro. E pur tenendo in considerazione che possa esservi qualche imprecisione o incompletezza nelle cifre riportate dal sito specializzato, il dato reale non può discostarsi di molto. E se lo si assume come valido ne consegue che rinforzare la Juventus Under 23 durante le due sessioni di calciomercato 2019-20 sia costato il 1.094% in più di quanto è costato rinforzare tutto il resto della Lega Pro. Dato già eclatante, ma che si fa sempre più abissale se lo si disaggrega girone per girone".



23.000% - "Escludendo dal plotone l'Under 23 bianconera, il girone in cui si è speso di più durante le due sessioni di calciomercato è il C. Dove, secondo Transfermarkt, sono stati impegnati 1 milione e 960 mila euro. Rispetto ai quali i 39,03 milioni di euro impegnati per costruire la Juventus Under 23 sono il 1.991% in più. Nel girone B sono stati spesi 1 milione e 430 mila euro, il che significa che per “rafforzare” l'altra squadra bianconera è stato impegnato il 2.729% in più. Ma il confronto diventa lunare se lo si proietta sul girone A, quello in cui la squadra allenata da Fabio Pecchia è inserita. Dando retta ai dati di Transfermarkt, la cifra spesa per rafforzare le altre 19 squadre del girone ammonta a 175 mila euro. Rispetto a questa cifra i 39,03 milioni di euro impegnati per il calciomercato della seconda squadra bianconera sono il 22.302% in più. Forse sarebbe il caso di ribattezzarla Juventus Under 23mila per cento".