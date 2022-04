L'inchiesta "Prisma" avviata nel novembre scorso dalla Procura della Repubblica di Torino prosegue e tocca temi diversi, tra cui le plusvalenze. Non solo la Juve, ma anche altre società di Serie A come Atalanta, Genoa, Inter, Napoli e Sampdoria. Quest'ultima è stata deferita oggi dal procuratore federale Giuseppe Chiné, come comunicato dallo stesso club: "L’U.C. Sampdoria S.p.A. comunica che oggi la Procura Federale ha notificato l’atto di deferimento relativo all’indagine sulle c.d. “Plusvalenze”. La società conta di poter chiarire nelle sedi opportune ogni aspetto di interesse, sicura di aver sempre operato nel rispetto delle leggi statali e delle normative federali che disciplinano gli ambiti gestionali ed economici nonché in conformità con la prassi nazionale ed internazionale della compravendita di calciatori".



Nelle ultime ore, inoltre, stanno circolando con insistenza indiscrezioni circa la notifica di analogo provvedimento anche per le altre società che da qualche mese a questa parte sono state toccate dalle notizie sull'indagine. Qualora tutti i deferimenti fossero confermati, per le squadre interessate si aprirebbero le porte del processo sportivo. Lo riporta calciomercato.com.