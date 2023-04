Non uscirà in giornata la sentenza sul caso Plusvalenze. La Camera è stata chiusa per la giornata di oggi, con l'uscita del giudice Sandulli che ha sancito la decisione: non arriverà oggi la decisione definitiva sul meno quindici inflitto ai bianconeri.APPUNTAMENTO A DOMANI - Dopo il dibattimento e le oltre due ore in Camera di Consiglio, il Collegio non si è dunque pronunciato. In linea teorica, l'organo che opera presso il Coni ha tempo fino a 5 giorni lavorativi per arrivare alla decisione definitiva e cioè alla sentenza. Questo verosimilmente non accadrà: già domani potrà infatti arrivare la decisione definitiva sul destino bianconero. La Juve potrebbe tornare alla Corte d'Appello (secondo grado di giustizia sportiva) e nel frattempo riavere i 15 punti. Oppure, come chiesto dalla difesa del club, la precedente sentenza può essere definitivamente cancellata.