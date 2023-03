Inizia la partita, oggi si gioca la prima tranche della giustizia ordinaria. Come ricorda il Corriere dello Sport, però,Anzi: l’udienza preliminare che si svolgerà questa mattina è solo la prima tappa di un lungo percorso che riguarderà anche la giustizia sportiva. Si tratta infatti dell’esito dei procedimenti sportivi: questi terranno maggiormente in apprensione tutto il mondo bianconero per le possibili conseguenze che potrebbero avere sul futuro della Juve.La prima data da segnare? Il 19 aprile: quella sì che sarà la prima finale, di una stagione comunque tutta da vivere.