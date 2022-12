Ed ecco che, come un fulmine a ciel sereno a pochi giorni dal Natale, iltorna improvvisamente d'attualità. Nelle 14mila pagine che laha acquisito dagli inquirenti torinesi esistono infatti "numerosie concordanti idonei a modificare la decisione finale". E ora, come spiega La Gazzetta dello Sport, non conta più il singolo momento, l'affare sospetto, ma ilnon finalizzati a dotare la squadra di determinate qualità tecniche bensì di realizzazione di plusvalenze". Il tutto "senza esborsi finanziari" con. E c'è anche un'intercettazione di Massimiliano: "Il mercato di oggi è quello vero, dove uno va a comprare il giocatore che gli serve, cioè tu devi capire che il mercato dell'anno scorso era solo plusvalenze […] e quindi".Negli atti viene poi citata anche una nuova relazione dellache non era nota nei primi processi sportivi. A quanto ammontano le plusvalenze sospette? Per la Procura di Torino aper i tre esercizi di bilancio contestati, per la Consob a. Furono decisive per iscriversi al campionato? Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, dalla risposta dipendono anche le eventuali sanzioni nei confronti del club. "Le irregolarità gestionali portano a multe e squalifiche,. Ma quest'ipotesi resta nel caso della Juventus molto remota".