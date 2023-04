Il filone legato alle plusvalenze adesso si è allargato anche ad altri club oltre la Juve, tra cui la Roma. E proprio una trattativa tra le due società è al centro dell'indagine della Procura di Roma, ovvero il caso Spinazzola-Pellegrini. In particolare, come ricorda il Messaggero, una telefonata tra il ds bianconero Cherubini e Stefano Bertola (ex direttore finanziario) può inguaiare la Roma. "Quanto guadagna Pellegrini?", "2 milioni e 2", "ma siete scemi?". Noi l’operazione Spinazzola-Pellegrini… diamo Spinazzola che ha 800mila euro di contratto, prendiamo Pellegrini a 2 milioni e 2, con un delta di 7 milioni a favore nostro che ce lo siamo rimangiato di incentivi all’esodo in due anni. Hai fatto un fuori giri, Spinazzola-Pellegrini non puoi farlo!", questo il dialogo sotto osservazione.