Plusvalenze, chiesto il rinvio a giudizio per De Laurentiis ed il Napoli. Accusa di falso a bilancio sul caso Osimhen

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente delAurelioe del club azzurro per gli acquisti di Manolas dalla Roma e Osimhen dal Lille. Stando a quanto riferisce ANSA questa è la richiesta della Procura di Roma, chiesto il rinvio a giudizio anche per l'amministratore delegato del club Chiavelli.Per i magistrati della si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. In particolare sarebbero due le operazioni finite sotto la lente di ingrandimento.Al centro del procedimento ci sarebbero le presunte plusvalenze fittizie nella compravendita di Kostas Manolas dalla Roma nell’estate del 2019 e di Victor Osimhen dal Lille nel 2020.Gli azzurri per portare all'ombra del Vesuvio Victor hanno messo sul tavolo 70 milioni. contestualmente, il Napoli cedette al Lille quattro giocatori per un importo di poco inferiore ai 20 milioni di euro. E’ stata proprio la valutazione di tre di questi quattro cartellini a finire nel mirino dell’inchiesta. A svelare i numeri reali dell’operazione è stato il bilancio 2021 del Napoli."Il Lille ha invece sborsato 7.026.349 di euro per il cartellino di Ciro Palmieri (per una plusvalenza da 7.026.349 di euro), 4.071.247 di euro per il cartellino di Luigi Liguori (per una plusvalenza da 4.071.247 di euro), 4.021.762 euro per il cartellino di Claudio Manzi (per una plusvalenza da 4.021.762 di euro) e 5.128.205 euro per il cartellino di Orestis Karnezis (per una plusvalenza da 4.828.205 di euro)".Sotto l'aspetto della giustizia ordinaria la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio, di conseguenza De Laurentiis, Chiavelli e il club potrebbero andare a processo, differente invece è la situazione per la giustizia sportiva.La Federcalcio aveva archiviato il caso Osimhen, dopo che nel 2022 il presidente De Laurentiis era già stato assolto. Qualora ci fosse un nuovo processo sportivo, De Laurentiis rischierebbe un'inibizione mentre il Napoli potrebbe incorrere in una sanzione economica o nel caso più grave in una penalizzazione in punti da scontare durante il campionato in corso.





