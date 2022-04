Questa mattina è Tuttosport a fare il punto sul processo sportivo sulle plusvalenze, che coinvolge anche la Juventus:



"E’ stata fissata per martedì 12 aprile la prima udienza del processo sulle plusvalenze a carico di Juventus, Napoli, Sampdoria, Genoa, Empoli e altri 6 club, che proseguirà il 14 e il 15, in videoconferenza. La data del processo arriva a soli tre giorni dal deferimento della procura Figc: i tempi si sono accorciati con l’introduzione del nuovo codice di giustizia. I club di Serie A rischiano una multa con diffida perché viene loro contestato solo la violazione dell’articolo 31 comma 1, ossia il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali o comportamenti diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica. Gli altri sei club (Pro Vercelli, Parma, Pisa, Chievo, Novara - che non esiste più - e Pescara) dovranno rispondere del comma 2, «avere contabilizzato valori eccedenti quelli consentiti per incidere sui requisiti federali per il rilascio della Licenza Nazionale», e rischiano anche una penalizzazione in punti".