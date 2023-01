Tuttosport ha intervistato Andrea, fondatore e AD di Football Benchmark, dopo 27 anni in, chiedendogli un parere sul tema delle cosiddettedi cui tanto si è parlato di recente per il caso. Ecco il suo pensiero: "Per me il problema è da risolvere in modo tecnico-scientifico. Altrimenti non ci sarà mai la possibilità di essere oggettivi. Oggi siamo in grado di stabilire il valore di un giocatore, con un buon grado di approssimazione, attraverso algoritmi capaci di analizzare un numero sufficiente di transazioni e altre metriche per arrivare a una cifra il più possibile vicina alla realtà".E sullainflitta alla Juve: "Dovrei capire qual è il criterio con cui è stata punita, visto che al momento non esiste una norma specifica sulle plusvalenze, oltre a non esistere un criterio per valutarle. Se mi attengo a quello che è stato scritto sui vari media e al fatto che le altre società sono state prosciolte, devo pensare che le plusvalenze in sé non siano state la ragione della condanna, altrimenti anche le controparti della Juventus avrebbero dovuto essere punite. Ma non ha senso parlarne adesso, aspettiamo le motivazioni".