"Molto più significativo, dal punto di vista “politico”, essersi mandati, tra le due sponde, dei messaggi di non belligeranza. Se si vuole percorrere la via del patteggiamento nel secondo processo, quello degli stipendi, è importante che nessuno pretenda di gridare alla vittoria." Questo il commento di Giancarlo Padovan su calciomercato.com in merito alla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni.