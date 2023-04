Come racconta Gazzetta, non ci sono novità sull'indagine di. Un’indagine che parte da lontano, ma che è destinata a chiudersi in un verso o nell’altro non certo a distanza ravvicinata. Alla fine di gennaio, i pm che hanno in mano il faldone hanno chiesto altri sei mesi per indagare. Al centro della storia c’è l’affare Osimhen. Non per la valutazione data dal calciatore nigeriano, che oggi fanno sorridere vista la moltiplicazione del valore della punta di diamante di Spalletti, ma per il valore attribuito agli altri giocatori che integrarono lo scambio con il Lille: il portiere Orestis Karnezis e i tre Primavera di allora, Luigi Liguori , Claudio Manzi e Ciro Palmieri».