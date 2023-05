Ai microfoni di Radio Firenze Viola, Alberto Malesani ha parlato del caso plusvalenze: "È un calderone che non finisce più, ci sono dentro tutti. Il problema non è la Juve, si pensi al Chievo che è stato il più penalizzato ed è sparito dalla faccia della terra. Le plusvalenze le fanno tutti, giustamente la Juventus deve pagare anche se è una squadra forte che non muore mai. Quanto all’ottavo posto, credo che a questo punto sia importante".