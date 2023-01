Si è aperta oggi una nuova pagina di storia della Juventus, con i saluti die la nomina di Gianlucaa nuovo presidente, contestualmente a quella di Mauriziocome nuovo amministratore delegato. I due, nel loro primo atto pubblico da uomini della Vecchia Signora, hanno reso chiaro il loro compito: difendere il club in tutte le sedi opportune. Tra le sedi,In questo caso, verrà in soccorso l’Inter. O, meglio, una sentenza che scagiona la società nerazzurra. Come riporta Calcio e Finanza, infatti,La sentenza recita: “L’indagine ha evidenziato come, nel quadro della più ampia disciplina, di primaria importanza per il management dei club, nota come fair play finanziario (con relativi vincoli e obblighi imposti alla gestione dei club di calcio), si innesti il sottoinsieme delle plusvalenze, quali componenti di reddito positive necessarie per raggiungere il ‘break even’, uno dei paletti imposti dall’Uefa. […]”. In conclusione, non emersero “”.