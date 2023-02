. I legali bianconeri contestano alla procura della Figc, fin dalla primavera scorsa, di aver avviato il procedimento fuori tempo massimo. Anche questo ci sarà nel ricorso sulla legittimità al Collegio di Garanzia. Come si legge sul Corriere dello Sport, "secondo la Juve, però, lo scambio di comunicazioni (che per Chiné sono «spiegazioni tecniche») sancirebbe l'inizio della partita; e quindi, il procedimento avviato il 26 ottobre 2021 sarebbe andato oltre i 30 giorni previsti dall'articolo 119 del codice di giustizia sportiva. Chiné individua la "notitia criminis" 6 mesi dopo ed è una versione che la Corte d'Appello ha confermato. «Allora la procura non avrebbe dovuto citare questo documento nella conclusione delle indagini, invece commette l'errore di portarlo all'interno del fascicolo» sottolinea l'avvocato Luciano Ruggiero Malagnini, esperto di diritto sportivo, ipotizzando anche una responsabilità della Corte per non aver valutato «che il processo è nato morto»".Una partita che si giocherà in attesa della prossima, quella sugli stipendi. "L'udienza al Collegio - si legge - è prevista a inizio marzo, quando cioè la procura Figc dovrebbe aver già deferito la Juve (con un procedimento nuovo ) per la manovra stipendi, le partnership opache e i rapporti con gli agenti.