La Repubblica ha intervistato l'avvocato Eduardo, difensore del Novara nel processo sulle: "Se non cambia il regolamento, sarà difficile vedere altre condanne come questa. Nessuna sentenza è inattaccabile, ma è convincente il superamento della eccezione di tardività. Il Collegio del Coni non entrerà nel merito".- "Ne vedo tre: le dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese dai dirigenti dellanelle. Non solo da quelli che occupavano posizioni apicali, ma anche chi si interessava di aspetti di carattere amministrativo. Poi, la Corte spiega cosa significhi 'plusvalenza artificiale'. Aggettivo utilizzato, tra l'altro, dagli stessi dirigenti della Juve. Terzo aspetto, una valenza decisiva e determinante viene conferita al famosoche a avviso della Corte costituisce un documento dall'interpretazione inequivocabile".- "Secondo la Corte, le intercettazioni, i manoscritti, il 'Libro Nero', la documentazione acquisita dalla Procura di Torino, non coinvolgono direttamente le altre società. Ma solo di rimando. Quindi, non esiste prova di una loro responsabilità".- "Qualunque sentenza è attaccabile, non esistono decisioni inattaccabili. Certo, la Corte supera in maniera convincente le eccezioni preliminari, sollevate dalla difesa della Juventus, sulla presunta tardività del ricorso per revocazione. Questo è un nodo essenziale, nell'ambito della linea difensiva. Ma questa eccezione sarà di certo riprodotta davanti al Collegio di garanzia. Se accolta, questa eccezione potrebbe comportare addirittura l'annullamento delle sanzioni, perché inciderebbe sulla procedibilità stessa del ricorso per revocazione promosso dalla Procura federale".- "Ci sono tre possibilità. La prima: il Collegio respinge l'impugnazione della Juventus. Seconda: accoglie il ricorso senza rinvio, cioè annulla la delibera impugnata senza ulteriore procedimento, lo scenario più favorevole ai bianconeri. Terza: individua nella decisione una carenza motivazionale, una illogicità della motivazione, e si pronuncia con rinvio. Rimandando gli atti all'organo giudicante che ha emesso la sentenza e disponendo una rideterminazione della sanzione. Naturalmente, però, il Collegio non potrà entrare nel merito della vicenda: solo valutare la legittimità del percorso procedurale e motivazionale della Corte federale".- "È possibile. Con questa normativa sarà molto difficile punire altri club".