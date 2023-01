Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, Beppeha parlato anche delche ha interessato la. Ecco il suo commento: "I miei anni in bianconero fanno parte del passato e non posso che avere ricordi positivi. Non entro nel merito del lavoro altrui, penso al mio presente nerazzurro. Se me lo proponessero tornerei alla Juve? Sono contento del percorso fatto. All'mi trovo bene e sono concentrato per contribuire a nuovi successi".Il dirigente ha poi aggiunto: "Il trofeo a cui sono maggiormente legato? Il campionato di B vinto con la Sampdoria,e il recente con l'Inter. Per un dirigente che arriva dalla provincia, le grandi squadre, come la Juventus prima e l'Inter ora, rappresentano la realizzazione del sogno di bambino".