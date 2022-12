"Il mare magnum di casi portati all'evidenza negli ultimi anni da svariate Procure, per lo più, si è ridotto a innocua pozzanghera". Lo scrive Tuttosport tornando sul complesso tema dellee dell'indagine che ha riguardato la, con un esempio lampante di quanto sia effettivamente aleatorio il valore dei tesserini nel calcio. Negli incartamenti dei magistrati, infatti, compare anche il nome di Giacomo, inserito sotto l'etichetta degli: attaccante classe 1998, era stato prelevato dallaper 4 milioni di euro in un periodo nel quale il percorso opposto era stato compiuto dai giovaniEppure sempre lui, fresco di una stagione da 19 gol in 30 partite nel massimo campionato austriaco con il, in estate è stato venduto dalla Juve agli americani del(MLS) per 3.7 milioni, dunque una cifra del tutto analoga a quella "incriminata". Però all'interno di un', senza alcuna supposta compensazione "a specchio" che possa lasciar presagire cosiddette "plusvalenze artificiali". "Soltanto uno dei tanti esempi pratici - conclude TS - destinati a chiarire, ancora una volta, quanto scivoloso possa essere il terreno per chi pretende di dimostrare che il valore di un giocatore, in un dato momento e in date condizioni, sia errato o, appunto, artificialmente "gonfiato"".