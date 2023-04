In questi giorni si sta parlando molto del termine "afflittività", legato all'eventuale penalizzazione che la Juventus può subire sul caso plusvalenze. ", questo quanto dice l’articolo 8, comma 1, lettera g) del Codice di Giustizia Sportiva della Figc. Cosa significa questo?. E in questo caso, riporta Tuttosport, le tempistiche diventano fondamentali, perché una medesima sanzione può essere afflittiva in un preciso momento e non esserlo più dopo ad esempio una giornata di campionato perché la classifica cambia.Il primo passo è quello delle motivazioni che il Collegio di Garanzia del Coni deve pubblicare entro 30 giorni dalla sentenza. Probabile che arriveranno già settimana prossima. Successivamente, la Corte federale d'Appello ha 10 giorni per fissare la nuova udienza che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi.Non saranno quindi superati sicuramente i due mesi ma la volontà è quella di concludere l'iter a ridosso del 4 giugno, ovvero quando terminerà il campionato. Senza poi dimenticare che la Juventus avrebbe la possibilità di impugnare nuovamente la sentenza e ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni; in questo caso però, solo per verificare che i richiami del Coni siano stati rispettati dalla Caf.Infine, scrive il quotidiano, c'è la questione dell'eventuale ricorso al Tar. Una pur remota possibilità, infatti, prevede che la giustizia amministrativa , se sollecitata da Agnelli, Paratici, Cherubini o Arrivabene, che hanno già visto i loro ricorsi rigettati, si esprima prima ancora che quella sportiva abbia completato il proprio corso. E in questo caso la faccenda diventerebbe ancora più complicata.