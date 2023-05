Con la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, recentemente motivata, la palla ripassa alla Corte d’Appello Federale. Parliamo sempre del caso plusvalenze e del processo in corso che portò alla penalizzazione dei -15 punti. C’è una data: le parti si incontreranno nuovamente in aula ile lì ci sarà una nuova sentenza. Oggi, c’è anche la composizione della corte, come riporta il Corriere dello Sport.Questa la composizione: “i nomi sono stati approvati e a breve verranno annunciati: la presidente della Corte d’Appello a sezioni unite sarà Ida, che sostituirà per l’occasione Mario Luigi Torsello, il magistrato del Consiglio di Stato che ha presieduto la giuria del -15 (per l’occasione deve cambiare la composizione, ha stabilito il Collegio di Garanzia). Raiola è presidente della sezione interna del Tar Veneto e ha un’esperienza ventennale in ambito amministrativo, ma non solo. La stima nei suoi confronti è altissima in federazione. Il relatore sarà Marco, avvocato dello Stato. Gli altri componenti, invece, saranno il magistrato del Tar Luca, il consigliere di Stato Fabrizioed Elio, già consigliere di Stato e vice comandante dell’Arma dei Carabinieri.”.