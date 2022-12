Intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport, l'avvocato Mattiaha detto la sua sui possibili rischi per lalegati alla riapertura del. Ecco le sue parole: "È difficile fare una previsione, perché nel ricorso non sono specificate le richieste sanzionatorie. Lapotrebbe non discostarsi dalle conclusioni già rassegnate in occasione del precedente procedimento, che consistevano in ammende, anche pesanti, a carico dei club, e pesanti inibizioni per i dirigenti, ma potrebbe anche chiedere sanzioni più gravi. Quanto sopra, però, a condizione che si entri nel merito, essendo preliminarmente necessario che l’organo di giustizia dichiari l’ammissibilità del ricorso".