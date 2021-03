10









Più volte vi abbiamo documentato movimenti di mercato della Juventus che hanno tutta l'aria di operazioni finalizzate alla plusvalenza, per arricchire il bilancio di voci positive. Il che, del resto, non costituisce affatto un illecito!



Ma in Francia c'è chi accusa pesantemente le società che si comportano così sul mercato. Ieri a Le Monde il presidente del Tolosa (Ligue 2) Damien Comolli ha dichiarato: "Non lo chiamo 'player trading' ma speculazione. Prendete la Juventus, che ha 120 giocatori sotto contratto ma va avanti con uno zoccolo duro di massimo 25. Perché avere così tanti calciatori? Magari questa cosa permette di avere dei ricavi supplementari – in particolare per restare in linea col fair play finanziario – grazie alla vendita di calciatori che non hanno nessuna intenzione di utilizzare in prima squadra. L'idea è di comprarli a un milione per rivenderli a cinque".