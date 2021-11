La Juventus sta attraversando un momento di caos per il caso plusvalenze scoppiato ieri sera. Un momento nel quale la società deve sapersi compattare e reagire con unità d'intenti. Un primissimo passo è quello di non far parlare nessun dirigente alle tv nel prepartita della gara con l'Atalanta. Una scelta pressoché inevitabile, per evitare di dover rispondere "a caldo" a una raffica di domande su questo tema scottante, mentre c'è da concentrarsi unicamente sul match contro la Dea che è davvero importantissimo per la risalita juventina nella classifica di Serie A.

A BORDOCAMPO - Ad assistere alla rifinitura prepartita (nella quale peraltro Szczesny è sembrato avere la peggio dopo una botta, si è scaldato Perin, ma alla fine allarme rientrato) si sono presentati Maurizio Arrivabene e Pavel Nedved. Solo in un secondo momento è arrivato il presidente Andrea Agnelli.