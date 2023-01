Si sta svolgendo in queste ore presso la Corte federale d'Appello la discussione dell’istanza di revocazione che la Procura federale ha presentato contro l’assoluzione del club bianconero e di altri otto club rispetto ai fatti contestati nello scorso mese di maggio. Il procuratore,12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini. Per quanto riguarda le inibizioni ai dirigenti e agli altri club invece, si tratta di sanzioni simili a quelle chieste nel precedente procedimento. Dopo la richiesta della Procura FederalLe richieste per le altre società ricalcano, come riferisce la Gazzetta dello Sport, quelle che erano state avanzate nel primo processo legato alle plusvalenze ed erano state di un'ammenda di. Richiesta di ammenda anche per Parma (338mila euro), Pisa (90mila euro), Pescara (125mila euro), Pro Vercelli (23mila euro) e il "vecchio" Novara (8mila euro)