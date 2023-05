Stando a Sky Sport, dovrebbe arrivare in serata ladefinitiva per lada infliggere allaper il caso, di cui si sta discutendo fin dalle prime ore della giornata alla Corte Federale d'Appello. A partire dalle 20.45, lo ricordiamo, i bianconeri saranno in campo per la 36^ giornata di campionato nel match in trasferta contro l'