Pochi giorni e ci sarà l'ennesimo capitolo sul caso plusvalenze. Il 22 maggio infatti, la Corte federale d'Appello si riunirà per la terza volta e dovrà decidere quali sanzioni emanare per la Juve. Ieri intanto, sono scaduti i termini per presentare le memorie difensive del club bianconero. Le motivazioni pubblicate dal Collegio di Garanzia del Coni, come riporta il Corriere dello Sport, non convincono la Juve, determinata più che mai ad ottenere giustizia.