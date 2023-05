Ci siamo, nella giornata di domani la Corte d'Appello federale si riunirà, in una composizione diversa rispetto a quella che aveva inflitto 15 punti alla Juventus, per decidere la nuova sanzione nei confronti del club sul caso plusvalenze. "È piuttosto verosimile che l’iter", scrive Tuttosport "si concluda entro la giornata stessa, proprio come capitato lo scorso 20 gennaio. In quell’occasione l’udienza era stata fissata per le ore 12.30, mentre domani è in programma alle 10."