Al termine dell'Assemblea della Lega Serie A, il Presidente Lorenzoha parlato anche del casoche ha interessato la. Ecco il suo commento: "Non vi aspettate effetti negativi anche a livello economico nelle offerte per i diritti tv e per l'immagine? Dico che è una domanda retorica, bisogna però capire se davvero c'è stato un abuso. Preoccupazione? Il tema delle plusvalenze è un tema serio, basta vedere i dati del report per capire quanto sono cresciute nei bilanci. La plusvalenza non è un male e tante società vivono grazie a queste. Il problema è se accanto all'uso c'è un abuso, non solo in Italia ma all'estero. Io ho apprezzato le parole del Ministro. Aspettiamo le motivazioni". E infine: "Campionato falsato? Anche questa domanda è retorica, ma non dirò che è falsato".