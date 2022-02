1









Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano si è presentata questa mattina negli uffici di Roma della Covisoc (Commissione di vigilanza sulle società di calcio), che si trova all'interno della sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio: l'obiettivo era quello di acquisire la documentazione relativa a 62 operazioni di calciomercato effettuate tra il 2019 e il 2021 che riguardano diverse società italiane, fra cui Inter, Juventus e Napoli.

In particolare, come riportano i colleghi di Calciomercato.com, è stata acquisita la relazione stilata dalla Covisoc sui movimenti dei calciatori interessati, che è finita a sua volta sul tavolo della Procura Federale, che dovrà valutare se esistano gli estremi per aprire un'indagine in ambito sportivo. L'operazione della Guardia di Finanza rientra nel procedimento avviato dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e del pm Giovanni Polizzi in merito alle presunte plusvalenze irregolari effettuate dall'Inter, la cui sede era stata oggetto di perquisizione lo scorso 21 dicembre.