Non si fermano le indagini in ambito sportivo sulle plusvalenze. Come riporta Repubblica, su mandato della Procura del capoluogo campano, la guarda di Finanzia ha perquisito la sede della Turris, club che milita in Serie C. Sono stati sequestrati due contratti, uno di acquisto e uno di cessione, ma che si riferiscono allo stesso calciatore:dal Lille nell'estate del 2020. Manzi all'epoca fu pagato 4 milioni dal club francese ma non andò mai in Francia e un anno dopo fu svincolato.