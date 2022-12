Il presidente delha parlato dell'inchiesta Prisma, in cui è coinvolta anche la sua società: "La riapertura è una sorpresa per tutti. Ma c’è questa situazione della Juventus, ci sta che si voglia rimettere mano a questa storia. Ci devono spiegare quali sono le anomalie. Noi abbiamo incassato soldi e bonus, non c’è stato scambio di figurine.ma io sono più che tranquillo. Le nostre operazioni sono state fatte tenendo conto del valore del giocatore e il tempo ci ha dato ragione. Mi si contesta Brunori, ma poi sento dire anche che merita di giocare a livelli più alti. Insomma, noi la nostra difesa la abbiamo fatta a suo tempo e non hanno potuto fare altro che assolverci".