Come racconta La Gazzetta dello Sport, in Serie A le plusvalenze, in epoca pre-Covid, sono arrivate a incidere per un quarto sul fatturato aggregato. Per il quotidiano, quella che era una voce straordinaria del reddito si è così trasformata, in Italia, "in una componente organica, al pari dei diritti tv, del botteghino e degli sponsor". Un conto, però, è parlare di uso abnorme e malsano di questo strumento, un altro è evocare le famigerate plusvalenze fittizie.