Il Sole 24 Ore analizza il bilancio della Juve e le plusvalenze messe a bilancio dal club bianconero tra l'estate e gennaio. ​Nella campagna estiva ci sono stati "investimenti per ​195,6 milioni e cessioni per 33,1 milioni con plusvalenze nette per 61,5 milioni. Nel calciomercato invernale, svoltosi dal 3 gennaio al 31 gennaio 2020, invece la Juve ha investito 62 milioni e realizzato operazioni in uscita che hanno comportato plusvalenze nette per 23,5 milioni. Dunque, il club può contare giò su 85 milioni di surplus da calciomercato".