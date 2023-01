Come racconta Tuttosport, laha deciso di avvalersi della possibilità di chiedere e quindi ottenere ulteriori 40 giorni per completare le indagini in corso sul nuovo processo che vedrà sul banco degli imputati nuovamente il club torinese soprattutto per la cosiddetta manovra stipendi. Procedimento che dovrebbe ospitare anche la quota dell’indagine plusvalenze bis, ma in questo caso lapotrebbe, ripetiamo il condizionale, potrebbe, non essere coinvolta se non marginalmente.