Ledellanel giorno della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dal club bianconero in merito alla penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta per il filone plusvalenze potrebbero trasformarsi in realtà.Durante il dibattimento, infatti, Ugo, procuratore generale dello sport che rappresentava l'accusa, ha infatti apertamente preso una posizione a favore del club bianconero. Il procuratore generale, ha sottolineato come la tesi della violazione dell'articolo 4 sia sì fondata, ma con la penalizzazione di 15 punti che sarebbe sproporzionata rispetto alla violazione in essere. Dunque, la sentenza sarebbe da rivisionare."Temo che riguardo all'articolo 4 applicato alla società, sulla carente motivazione riguardo ai punti, un principio di fondatezza delle difese ci sia. Auspico il rinvio alla Corte d'appello federale con rimodulazione della sanzione. L'operato della procura federale è stato corretto. E quell'operato è stato condiviso dalla Corte d'appello. Le argomentazioni di controparte non colgono pienamente nel punto, riterrei di confermare l'impianto accusatorio".